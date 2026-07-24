US Bombing Campaign Effectiveness In Doubt As Iranians Rebuild At Rapid Pace Neocon war hawks thought that Iran's defense capabilities could be obliterated through shock and awe style heavy bombing raids, such as during the opening days and weeks of Operation Epic Fury, but just like pretty much every other assumption about how things would go in the little Iran "excursion" - they are once again proven wrong.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии