Почему в СССР ливерную колбасу называли «собачья радость»?

Любители историиКулинарияПочему в СССР ливерную колбасу называли «собачья радость»?Из всех колбасных изделий, выпускавшихся в СССР, ливерная колбаса, пожалуй, самых противоречивый продукт.Вернуться к статье397НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAIAlex ImenТеперь собаки не могут ей порадоваться.ВЧВладимир Чернышов36 копеек. А по 63 была печёночная. Самую простую, с хрящиками, называли "шестислойная". По составу: "Ухо, горло, нос, ..., ... и хвост".ig giвоспитание не дает?))))))))))) ...сиськи письки хвостВЧВладимир Чернышов:-) Оно самое. Кстати, я слышал более открытым текстом. Ещё одно название. Студенческая.Владимир СтребковДокторская: - Ухо, горло, нос, сиськи письки, хвост.Юрий БеловНасколько помнится такое , по моему , про зельц говорили ! Потому , что там (извините за подробности) , попадались кусочки свинины со шкуркой , на которой были волоски , ну очень похожие на лобковые ! )))))))))))))))avershin1947mailru АвершинА теперь это колбасы высшего сорта.Rudolf TuraevНастоящая ливерная колбаса 70 годов СССР значительно полезнее, вкуснее и натуральнее колбас РФ.ВЧВладимир ЧернышовОна и сейчас такая же. Нет смысла подделывать.Юрий БеловНИЧЕГО ПОДОБНОГО ! ЛУЧШЕ СОВЕТСКОЙ ЛИВЕРКИ (сколько ни искал) - ПОКА НЕТ НИЧЕГО ! Живя в СССР - иногда специально покупали и ели просто со свежим хлебом и горчицей ! (о качестве современной ,,горчицы,, - отдельный разговор !) Сейчас пишу - аж слюнки побежали ! Такая вкусная была ливерка по 50 коп. за КГ !ГгалинаВсе тепершнее изобилие продуктов фикция, потому что почти все продукты фальсификат. В СССР все продукты были натуральные и наверное поэтому мы еще живы.ВЧВладимир Чернышов"Блажен, кто верует, ..." :-) Посмотрите короткометражку "Напарник" и подумайте, за счёт чего выполняли план при массовом воровстве с мясокомбинатов.Юрий БеловВот и ливерка была из НАТУРАЛЬНОГО ливера , а не из чего то ещё ...Юрий БеловМы тут , в общем то , сейчас не о воровстве ! А о качестве советских продуктов ! Да - воровали ! Но за это - били по рукам ! И очень больно ! И за соблюдение ГОСТов - тоже !ВИВиктория ИвановаЭто была и моя радость. Может я в душе собака?Игорь ТихоновВкусная была колбаса... Помню, часто покупали и делали с макаронами.ЛеонидЛиверную от "Агрокомплекса" вместе с котом употребляю... Кот нахваливаетРушан Мухамеджанова мои кошки капризные, мало, что едят из того, что жру я...))))))))))))Ингерман Ланскаясавейские колбасы: ливерная - собачья радость, краковская - отрава для желудка, чайная - радость алкаша....ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)Тогдашняя ливерная даст 100 очков вперёд теперешним несъедобным, резиновым-- любого сорта. Там всё было натуральное. А что теперь в ваших колбасах?. чем они пахнут? и почему такие невкусные?Ингерман Ланскаячем же вы. экс-совки, питаетесь? савейским ливером, оставленным прабабушками? ......30 лет Ничего Российского не жрать - это только настоящим совкам под силу!!!!!КотищевДа конечно! У Вас что то с нюхом случилось.Юрий БеловВаш коммент надо было отправить на имя госпожи , прячущейся под ником ,,Ингерман Ланская,, ! Эту ,,даму,, шибко пучит от одной только аббревиатуры ,,СССР,, ! И она исходит калом ! Ей 100 против 1й говорят - белое , а ей всё чёрное и черное ...Юрий БеловА Вы знаете как пахнет пальмовое масло , Котищев ?Юрий БеловА ты , типа чёрную икру жрёшь ? Пердуй на сайт для миллиарворов - и там делись вкусовыми ощущениями ! И не мешай людям общаться и не оскорбляй их !Ингерман Ланскаязапах пальмового масла был знакОм в совдепии с начала 60-х!! .....из-за дефицита в совке растительного масла, пальмовое масло применялось в пищевой промышленности с каждым годом всё чаще, заменяя подсолнечное и пр. растительные масла. больше всего пальмового масла было в печенье, пряниках, пирожных, тортах и пр..... но в савейских газетёнках про это старались не печатать - лишний раз не тревожить слабые мозги населенияЮрий БеловКончай чушь пороть , тётя ! За такие вещи в Союзе - ставили к стенке ! Откуда сведения ? Говна из инета нахваталась ? Сколько лет сознательной жизни прожила в СССР ? Последние 3 года ? Только тот , кому на момент развала Союза было 18 лет , имеет право рассуждать о той жизни !Юрий БеловБОЛЬШЕ НИ КОГО НЕ СМЕШИ О ПАЛЬМОВОМ МАСЛЕ В 60е ГОДЫ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ В СССР !КотищевКонечно! Я и эту собачью радость ел в детстве за обе щеки и пирожки с этим ливером жареные под названием "тошнотики". Ну вот ты внимательно посмотри на фото, как лежит фарш. Я однажды попал в такой вот колбасный цех и своими глазами видел, как там шастали здоровущие крысы, не смотря что был не очень впечатлительным некоторое время на колбаску не тянуло.Юрий БеловСколько живу - столько и слышу эту байку про крыс на мясокомбинате ! Которые бегают по коммуникационным трубам и тут же валятся пачками в чан с замешиваемой колбасой ! Что характерно - все клятвенно божатся , что видели это лично ! При этом работниками пищепрома не являются , а созерцали это чудо в составе какой то ,,экскурсии,, ! Мясокомбинат в советское время - это не музей , не место для экскурсий ! Строгий контроль доступа на предприятие - исключающий диверсии по массовому отравлению граждан ! Строжайший контроль за здоровьем рабочих ! Санитарные книжки ежемесячно , а для некоторых категорий - еженедельно ! А Вас послушать - зеваки ходили по комбинатам - колоннами !КотищевДа не было никакого особенного контроля, власть была как одна семейка и директор кстати с ноги в горком входил и журналюги пели только то что партия родная скажет, а в середине 80-х и оборудование старенькое кафель побитый, и нас иногда отправляли подрабатывать на городских предприятиях, я еще и на винзаводе нашем поработал с месяцок тоже еще та Шампань. Так что все своими глазами видел и понюхал. Вообще лучше не дрочи на то время, что было то ушло и ни под каким предлогом не вернется. Хер ты сейчас кого заставишь в очередях за этой колбасой давиться.Юрий БеловМы тут ,,дрочим,, на качество советских продуктов , а не на политический строй ! А качество сегодняшнее - это всё равно , что сравнивать палец , сам знаешь с чем ! А продуктов не хватало , потому , что не пёрли в них всякую херню ! А помотался ты по шарагам позднего СССР , когда всё летело к чертям собачьим ! А настоящего СССР ты не помнишь в силу возраста ! Настоящий Союз закончился с приходом гниды , с погонялом ,,меченный,, ! Вот и дрочим каждый на своё !КотищевНе серчай! Качество разных компаний разное, есть и приличные хоть я и не ем в общем то колбасу, но тут недавно подогнали мне сырокопченую скажу, что качество было на высоте, не хуже Италии. Также захожу в один фермерский магазинчик и беру иногда вареную с сосисками тоже класс, да в общем то и не дорого.Юрий БеловА я и не серчаю ! Мы общаемся корректно и доброжелательно ! Не люблю когда оппоненты опускаются до оскорблений , считая себе самыми умными , а всех остальных кретинами , хотя сами таковыми и являются ! Но это не про нас ! Я бывший шахтёр из Донбасса , Донецк - где сейчас идёт война ... Наш шахтёрский и промышленный край и город снабжался при СССР очень хорошо ! Вот почему знаю и качество и ассортимент ! Всё закончилось при ,,меченом,, и стало хуже при ,,алкаше,, . А потом ,,святые,, 90е со всеми прелестями жизни ! Так что есть , что сравнивать и сравнения не в пользу капитализма , при котором докатились до войны ! Сейчас продукты у нас в основном Российские . Донецк производит и свою , довольно таки не плохую продукцию . Что Россия , что местная колбасы до 300 руб. за КГ - не беру ! Проще КГ мяса купить ! А вот более 300 руб. - уже можно съесть близкое к советскому качеству ! От 500 руб. и до 900 руб. - дерьмо попадается очень редко ! А от 900 и до 1 200 качество отменное ! Иногда позволяем - пенсия шахтёрская ! Качество и натуральность сейчас стоят дорого !КотищевЛады! А я севастополец, всю жизнь в море пропахал и в общем везде побывал и посмотрел, есть с чем сравнивать. А шахтеров кстати первым обидел Хрущев, он когда в начале 60-х съездил на Донбасс и сразу порезали расценки, сказал гнида, что ребята много получают, и многие из твоих тогда рванули в море. Я в СПОРП "Атлантика" начинал, так у нас тральцы и рыбцех все от вас были, здоровые и крепкие пацаны и работали как звери. Удачи тебе во всем!Юрий БеловПрофессии моряков и шахтёров - во многом схожи ! Отчаянные , работа в команде , мастера на все руки и никогда не бросят друг друга в беде ! Респект и уважуха , брат !Gor Vikташнотики (пирожки) вкусные былиКотищевЭто точно! Тетку такую дородную высаживали с деревянным ящиком возле магазина и на холоде запах добивал, аж до нашего двора и стоил пирожок всего 4 копейки. Мы с пацанами сразу мчались в очередь и мужики возле вино-водочного эту закусь уважали. Недорого и сердито.Gor VikточноКомментировать
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