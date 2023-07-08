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Мороженое в России подорожало, но спрос на него вырос

Мороженое в России подорожало, но спрос на него вырос

Продажи мороженого в России в июне 2023 года увеличились по сравнению с прошлым годом. По данным аналитиков, количество покупок мороженого и фруктового льда в магазинах выросло в целом по стране на 13% относительно первого месяца лета 2022 года.

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