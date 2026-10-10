Страна и люди
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Страна и люди

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Запрет на экспорт дизеля из России частично сняли

Запрет на экспорт дизеля из России частично сняли

Российским нефтяным компаниям разрешили частично экспортировать дизель на мировые рынки. Об этом сообщили ТАСС в правительстве РФ.

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