Болгария приостановила выдачу виз россиянам перед вступлением в Шенген

Болгария временно приостановила выдачу краткосрочных виз россиянам: с 22 марта по 1 апреля визовые центры Болгарии приказом Консульского отдела Посольства приостанавливают подачу документов на краткосрочные визы (тип С), сообщил сайт сервиса vfsglobal.
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