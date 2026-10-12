Великолепная семерка: новейший стандарт стал доступен абонентам мобильной связи «Ростелекома»

Абонентам мобильной связи «Ростелекома» в семи городах-миллионниках – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Челябинске, Красноярске и Перми – стала доступна сеть пятого поколения (5G).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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