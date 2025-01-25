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В России прокомментировали появление десятка беспилотников ВСУ вблизи Крыма

В России прокомментировали появление десятка беспилотников ВСУ вблизи Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать возможные мирные переговоры, и, видя, что у него с новой администрацией США не складываются отношения, он пытается предпринимать попытки атаковать дронами Россию, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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