Президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать возможные мирные переговоры, и, видя, что у него с новой администрацией США не складываются отношения, он пытается предпринимать попытки атаковать дронами Россию, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.