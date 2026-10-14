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OLED-мониторы для киберспортсменов? TCL готовит панели с кадровой частотой 700 Гц

OLED-мониторы для киберспортсменов? TCL готовит панели с кадровой частотой 700 Гц

Но ждать до 2028 года Компания TCL готовит OLED-панели для игровых мониторов, которые подойдут даже самым требовательным киберспортсменам, так как предложат кадровую частоту в 700 Гц.

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