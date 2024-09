Люди, ведущие ночной образ жизни, более склонны к развитию диабета второго типа

Согласно новому исследованию, результаты которого будут представлены на Ежегодном собрании Европейской комиссии в Мадриде (Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD)), люди, которые ложатся спать поздно, имеют более высокий индекс массы тела (ИМТ), большую талию и больше скрытого жира в организме.