Линц (WTA). Финал. Александрова сыграет с Ястремской

Сетка турнира здесь. Upper Austria Ladies Linz Линц, Австрия 27 января – 2 февраля 2025 WTA 500 Призовой фонд – 1 064 510 долларов Крытые корты, хард Финал Екатерина Александрова (Россия) Даяна Ястремская (Украина) Дата проведения 2 февраля, 16.
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