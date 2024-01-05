Кубок Франции. 1/32 финала. «Нант» против «По», в воскресенье «Монако» Головина сыграет с «Лансом», «ПСЖ» – с «Ревелем»

В субботу «Лилль» сыграет с «Голден Лайоном» с Мартиники, «Ницца» – с «Осером». В воскресенье «Монако» Александра Головина встретится с «Лансом», «Марсель» – с «Тьонвиль Лузитанс», «ПСЖ» – с «Ревелем».