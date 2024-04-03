Alibaba планирует доставлять товары многоразовыми ракетами

Ракета Yuanxing-1 на фоне Земли / © Space Epoch Сейчас проект находится на ранней стадии испытаний и направлен на разработку ракеты, способной перевозить до десяти тонн груза в контейнере объемом 120 кубических метров, которую можно будет запускать до 20 раз.
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