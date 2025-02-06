Причины и симптомы одышки: когда стоит обратиться к врачу

Одышка, чувство удушья, нехватка воздуха – проблема, которая бывает у всех. Но когда она становится опасной? ЛЁГКИЕ НА ПАУЗЕ Возникает ли у вас состояние, когда вы не можете надышаться, а в помещении не хватает воздуха? Такое состояние – тревожный симптом, который может указывать как на безобидные причины, так и на серьёзные проблемы со здоровьем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии