Причины и симптомы одышки: когда стоит обратиться к врачу

Одышка, чувство удушья, нехватка воздуха – проблема, которая бывает у всех. Но когда она становится опасной? ЛЁГКИЕ НА ПАУЗЕ Возникает ли у вас состояние, когда вы не можете надышаться, а в помещении не хватает воздуха? Такое состояние – тревожный симптом, который может указывать как на безобидные причины, так и на серьёзные проблемы со здоровьем.