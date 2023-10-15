Итальянские СМИ: генералы ВСУ не соблюдают основные военные правила

Сорваны пять попыток прорыва ВСУ на южно-донецком направлении. ВС РФ сорвали пять попыток ротации ВСУ на южно-донецком направлении Глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил о том, что ВС РФ удалось сорвать пять попыток ВСУ на южно-донецком направлении заменить личный состав.