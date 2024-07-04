Рост сектора услуг в Индии ускорился в июне на фоне рекордного увеличения экспорта

Рост в доминирующей отрасли услуг Индии ускорился в прошлом месяце, чему способствовали высокий спрос и рекордное увеличение экспортных заказов, согласно бизнес-опросу, который также показал, что компании набирали сотрудников самыми быстрыми темпами почти за два года.