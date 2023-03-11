Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

103 подписчика

Соболенко о том, за что ее любят болельщики: «Наверное, им нравится моя мощная игра. И то, что я хороший человек»

Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала победу над Евгенией Родиной во втором круге в Индиан-Уэллс – 6:2, 6:0.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх