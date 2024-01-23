В Петербурге спрос на легковушки за год вырос на 48%

Отчет аналитического центра "Автомаркетолог" и сети дилерских центров "Прагматика" свидетельствует о заметном увеличении числа зарегистрированных легковых и коммерческих автомобилей в Санкт-Петербурге в 2023 году, превысившем показатели предыдущего периода на 48%, сообщает газета "Ведомости".
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