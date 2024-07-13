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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синякова и Таунсенд выиграли парный «Уимблдон»

Синякова и Таунсенд выиграли парный «Уимблдон»

Катерина Синякова и Тэйлор Таунсенд (4) стали чемпионками парного «Уимблдона». В финале они обыграли Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлиф (2) – 7:6(5), 7:6(1).

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