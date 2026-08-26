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Суд приступил к слушанию дела о подготовке взрывов зданий МВД и ФСБ в Дагестане

Суд приступил к слушанию дела о подготовке взрывов зданий МВД и ФСБ в Дагестане

Южный окружной военный суд приступил к слушанию дела о подготовке подрывов зданий министерства внутренних дел (МВД) и федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Дагестане, процесс проходит в закрытом режиме.

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