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Наталья Сергунина рассказала о бесплатном онлайн-курсе «Технограда» для предпринимателей

Наталья Сергунина рассказала о бесплатном онлайн-курсе «Технограда» для предпринимателей

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ с 17 марта по 7 апреля проведет онлайн курс для всех желающих освоить так называемые гибкие навыки (soft skills), сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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