Наталья Сергунина рассказала о бесплатном онлайн-курсе «Технограда» для предпринимателей

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ с 17 марта по 7 апреля проведет онлайн курс для всех желающих освоить так называемые гибкие навыки (soft skills), сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.