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Царьград

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Минздрав изменит правила диспансеризации: что войдет в новый порядок

Минздрав изменит правила диспансеризации: что войдет в новый порядок

Министерство здравоохранения РФ работает над новой редакцией правил проведения диспансеризации. Как сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Любовь Дроздова, программа обследований станет более адресной — при её формировании будут учитываться возраст пациента и наличие индивидуальных факторов риска.

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