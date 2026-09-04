Минздрав изменит правила диспансеризации: что войдет в новый порядок

Министерство здравоохранения РФ работает над новой редакцией правил проведения диспансеризации. Как сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Любовь Дроздова, программа обследований станет более адресной — при её формировании будут учитываться возраст пациента и наличие индивидуальных факторов риска.