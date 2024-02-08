ИА Новороссия Фото: duma.gov.ru Российский парламентарий Андрей Максимов выступил с критикой политики по борьбе с оффшорами и национализации корпораций.
Диверсия перед выборами: депутат Госдумы дерзко выступил против политики Путина
Комментарии
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Неля Шагиахметова
Так этот демарш как раз совершен по причине того, что ему уже 78 лет, деньги на старость еще подзаработает, а терять уже вроде и нечего....за кресло особо переживать ни к чему.
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18 час.
ЮВ
Юрий Во
Возможно Максимов и лоббирует интересы отечественных олигархов, однако надо помнить, что ВСЕ нынешние отечественные олигархи это те люди, которые "поднялись" именно в годы правления Путина. После того, как Путин "равноудалился" от олигархов эпохи Ельцина. Т.е. нынешние олигархи - это порождение Системы Власти, созданной Путиным. И менно эти олигархи помогали Путину взойти на "престол", а потом сидеть на нем почти четверть века. Видимо сегодня политика Кремля стала такой,, при которой даже "домашние" олигархи Путина поняли, что Путин "пошел" в плане развития экономики куда-то "не туда". И проблема здесь очевидно - в самом Путине. Либо "воспитал" не тех олигархов, либо, в силу своего менталитета, "воспитал" именно тех, кого и задумывал.
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18 час.
Лидия Курзаева
Потому что этот Максимов, как и Пугачева, тоже считает , что наш простой народ - это рабы и холопы, которые не смогли сколотить себе состояние, а потому завидуют и ненавидят олигархов. Этого Максимова надо гнать в шею из Думы. Врагам там не место.
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18 час.
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