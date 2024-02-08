Страна и люди
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Страна и люди

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Диверсия перед выборами: депутат Госдумы дерзко выступил против политики Путина

Диверсия перед выборами: депутат Госдумы дерзко выступил против политики Путина

ИА Новороссия Фото: duma.gov.ru Российский парламентарий Андрей Максимов выступил с критикой политики по борьбе с оффшорами и национализации корпораций.

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Комментарии
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Неля Шагиахметова
Так этот демарш как раз совершен по причине того, что ему уже 78 лет, деньги на старость еще подзаработает, а терять уже вроде и нечего....за кресло особо переживать ни к чему.
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18 час.
ЮВ
Юрий Во
Возможно Максимов и лоббирует интересы отечественных олигархов, однако надо помнить, что ВСЕ нынешние отечественные олигархи  это те люди, которые &quot;поднялись&quot; именно в годы правления Путина. После того, как Путин &quot;равноудалился&quot; от олигархов эпохи Ельцина. Т.е. нынешние олигархи - это порождение Системы Власти, созданной Путиным.  И менно эти олигархи помогали Путину взойти на &quot;престол&quot;, а потом сидеть на нем почти четверть века. Видимо сегодня политика Кремля стала такой,, при которой даже &quot;домашние&quot; олигархи Путина поняли, что Путин &quot;пошел&quot; в плане развития экономики куда-то &quot;не туда&quot;. И проблема здесь очевидно - в самом Путине. Либо &quot;воспитал&quot; не тех олигархов, либо, в силу своего менталитета,  &quot;воспитал&quot; именно тех, кого и задумывал.
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18 час.
Лидия Курзаева
Потому что этот Максимов, как и Пугачева, тоже  считает , что наш  простой  народ  - это  рабы и холопы, которые не смогли сколотить себе состояние, а потому  завидуют и ненавидят олигархов. Этого Максимова надо гнать в шею из Думы. Врагам там не место.
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18 час.

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