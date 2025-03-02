«Репетиция взятия Берлина»

Расчет 76-мм орудия ЗиС-3 гвардии младшего сержанта Р. А. Акулича ведет огонь прямой наводкой по укреплениям немцев в Познани Общая ситуация После разгрома варшавской группировки вермахта и освобождения Варшавы, 1-й Белорусский фронт (1-й БФ) преследовал противника на познаньском направлении.