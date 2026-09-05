Путин заявил о значимой роли Москвы в технологическом суверенитете России

Москва играет значимую роль в обеспечении технологического суверенитета России. Об этом в московском концертном зале «Зарядье», где прошли торжественные мероприятия по случаю Дня города, заявил российский лидер Владимир Путин.
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