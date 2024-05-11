Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    Интересно, кто автор этого опуса? Все в кучу - шизофрения, психопатия, истерия... У автора представление о психопатах...Как психопатки ло...
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Как психопатки ломают мужчин?

Как психопатки ломают мужчин?

К сожалению, часто так бывает, что мужчина выходит из отношений эмоционально потрепанным и обессиленным.

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Комментарии
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Мстислав Водяной
А я силён, чего скрывать, я пятаки могу ломать, а недавно головой быка убил. Но жизнь с тобою коротать не подковы разгибать, а побить тебя морально нету сил.
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5 час.
МВ
Мстислав Водяной
На Руси мужики психопаток приводили в чувство с помощью вожжей.
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5 час.
АМ
Алиса Майская
Интересно, кто автор этого опуса? Все в кучу - шизофрения, психопатия, истерия... У автора представление о психопатах, как у школьника, да и в целом, не статья, а демонстрация полной некомпетенции в части психологии отношений и в части расстройств личности.
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3 час.

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