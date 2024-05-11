Как психопатки ломают мужчин?

Мстислав Водяной А я силён, чего скрывать, я пятаки могу ломать, а недавно головой быка убил. Но жизнь с тобою коротать не подковы разгибать, а побить тебя морально нету сил.

МВ Мстислав Водяной На Руси мужики психопаток приводили в чувство с помощью вожжей.