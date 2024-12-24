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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Минздрав предложил создать резерв для выплаты компенсаций при непредвиденных случаях поствакцинальных осложнений

Минздрав России предоставил проект постановления, по которому предлагается создать федеральный резерв в размере 5% от общей суммы направляемых регионам средств на выплату компенсаций за поствакцинальные осложнения.

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