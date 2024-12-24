Минздрав предложил создать резерв для выплаты компенсаций при непредвиденных случаях поствакцинальных осложнений

Минздрав России предоставил проект постановления, по которому предлагается создать федеральный резерв в размере 5% от общей суммы направляемых регионам средств на выплату компенсаций за поствакцинальные осложнения.
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