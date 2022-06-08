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Этот остров словно вышел из сказки

Этот остров словно вышел из сказки

Этот необыкновенно красивый остров под названием Скай является частью Шотландии. Его население составляет всего 9232 человека, но имеет огромный прирост в течение лета из-за туристов, которые приезжают насладиться его потрясающими пейзажами.

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