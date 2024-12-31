«Уралвагонзавод» отправил Минобороны танки Т-90М и Т-72Б3М

Корпорация «Уралвагонзавод» завершила 2024-й год выполнением двух контрактов. Как сообщили в пресс-службе корпорации, в адрес Минобороны РФ были отправлены заключительные в этом году партии танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М.