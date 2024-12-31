Политика как он...
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Политика как она есть

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«Уралвагонзавод» отправил Минобороны танки Т-90М и Т-72Б3М

«Уралвагонзавод» отправил Минобороны танки Т-90М и Т-72Б3М

Корпорация «Уралвагонзавод» завершила 2024-й год выполнением двух контрактов. Как сообщили в пресс-службе корпорации, в адрес Минобороны РФ были отправлены заключительные в этом году партии танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М.

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