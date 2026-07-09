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К-образный кризис: отчет Equifax фиксирует критическое сжатие американского среднего класса

К-образный кризис: отчет Equifax фиксирует критическое сжатие американского среднего класса

Крупнейшее американское бюро кредитных историй Equifax опубликовало масштабный аналитический отчет Market Pulse Index за первый квартал 2026 года, основанный на деперсонализированных данных о кредитах, доходах и активах потребителей.

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