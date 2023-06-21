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Пензенские медалисты узнали название группы, которая выступит для них на балу

Лучшие выпускники школ Пензы узнали, что кавер-группа XO-MUSIC выступит перед ними на балу. Репетиция бала медалистов официально анонсировала этот концерт, хотя имя звезды обычно держится в тайне, чтобы ее появление стало сюрпризом для гостей.

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