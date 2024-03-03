«Как у себя дома»: в Москве двое мигрантов надругались над несовершеннолетним

Ирина Быкова

Да у себя дома они бы вели себя смирно. За такие поступки их бы забили насмерть родственники несовершеннолетних. Зато у нас к ним относятся лояльно. Они обнаглели до беспредела. Доколе терпеть будем. Долой миграционную политику правительства. Стыд и позор!