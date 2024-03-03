В Москве молодой человек пришел на свидание с девушкой, но был изнасилован мигрантами. Двое подозреваемых уже арестованы.
«Как у себя дома»: в Москве двое мигрантов надругались над несовершеннолетним
Комментарии
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Александр Салтановский
А этих скотов наказали, интересно как или только пальчиком погрозили?
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17 час.
лк
лариса кислицына
доколе это будет продолжаться?
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17 час.
Ирина Быкова
Да у себя дома они бы вели себя смирно. За такие поступки их бы забили насмерть родственники несовершеннолетних. Зато у нас к ним относятся лояльно. Они обнаглели до беспредела. Доколе терпеть будем. Долой миграционную политику правительства. Стыд и позор!
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13 час.
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