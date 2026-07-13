Дмитрий и Вера Ежовы: как живет современная многодетная семья

Семья Ежовых: старшая дочь Маша (12 лет) с сестрами Ксюшей (11 лет) и Лизой (5 лет), на руках у мамы Веры младенец Степан (7 месяцев), рядом — папа Дмитрий с сыном Денисом (3 года), на первом плане Михаил (9 лет) Екатерина Степанцева Поддержка семей с детьми, многодетности и укрепление семейных ценностей — приоритеты национального проекта «Семья», который реализуется в России.