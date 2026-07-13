7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 264 подписчика

Дмитрий и Вера Ежовы: как живет современная многодетная семья

Дмитрий и Вера Ежовы: как живет современная многодетная семья

Семья Ежовых: старшая дочь Маша (12 лет) с сестрами Ксюшей (11 лет) и Лизой (5 лет), на руках у мамы Веры младенец Степан (7 месяцев), рядом — папа Дмитрий с сыном Денисом (3 года), на первом плане Михаил (9 лет) Екатерина Степанцева Поддержка семей с детьми, многодетности и укрепление семейных ценностей — приоритеты национального проекта «Семья», который реализуется в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии