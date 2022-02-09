Пайкин заявил, что WADA по кодексу не может лишить Валиеву медали в командном турнире

Депутат Госдумы Борис Пайкин отреагировал на информацию о возможном положительном допинг-тесте у российской фигуристки Камилы Валиевой и заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по кодексу не может лишить ее медали в командном турнире.