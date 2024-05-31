В НАО сотрудники Госавтоинспекции провели с воспитанниками детского дома акцию «Безопасное лето»

31 мая 2024 года, в преддверии Международного Дня защиты детей, а также приближающихся летних каникул, сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Ненецкому автономному округу совместно с ГБУ ДО НАО ДЮЦ «Лидер», ГБУ НАО «Центр содействия семейному устройству «Наш дом» и ООО «НАО Карт» провели информационно-профилактическую акцию «Безопасное лето» на площадке автодрома картинг-клуба.