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Страны ЛАГ призвали ООН отреагировать на запрет Израилем БАПОР

Страны Лиги арабских государств (ЛАГ) отреагировали на утверждение парламентом Израиля (Кнессетом) проекта закона о запрете деятельности Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на палестинских территориях, назвав его незаконным.

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