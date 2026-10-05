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Царьград

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Мэр Москвы наградил педагогов, признанных лучшими по итогам опроса выпускников

Мэр Москвы наградил педагогов, признанных лучшими по итогам опроса выпускников

Глава столицы Сергей Собянин вручил награды педагогам, которых выбрали выпускники. В День Учители знаки отличия получили 25 педагогов, обучающих детей в столичных школах.

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