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Ариэль Хукпорти пропустит весь сезон из-за разрыва ахиллова сухожилия

« Филадельфия » потеряла центрового Ариэля Хукпорти на весь сезон из-за серьезной травмы. По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, игрок получил разрыв ахиллова сухожилия правой ноги в своем дебютном предсезонном матче за команду.

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