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Уход Maersk из Черноморска — лишь первая ласточка в блокировке портов, заявил эксперт

Уход Maersk из Черноморска — лишь первая ласточка в блокировке портов, заявил эксперт

В программе «Мнение» на News Front военный эксперт Владимир Ераносян новость о том, что датская судоходная компания Maersk объявила о приостановке работы с портом Черноморск (Одесская область) из-за рисков.

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