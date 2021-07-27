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Агент Баринова прокомментировал информацию об интересе «Зенита»

Павел Банатин, представитель полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к его клиенту.

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