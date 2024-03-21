Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Как у России получилось тайно разбогатеть? Меня прям радует, как Россия начала развиваться.

Как у России получилось тайно разбогатеть? Меня прям радует, как Россия начала развиваться.

Недавно вышло интервью Путина Кисилёву, в котором президент рассказывал о триллионах рублей, которые будут направленны на развитие нашей страны в разные отрасли экономики.

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Комментарии
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tsan tsan
Самая разумная статья за последние годы про экономику, финансы и откуда что берётся. А то все аплодируют бездельнику Хазину и ему подобным, которые посвятили себя подкалываниям в адрес Набиуллиной.
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7 час.
АА
Андрей Алферов
Афтар,ужос! На голубом глазу говорить,что бюджетное правило,где консервируются деньги и это ой,как хорошо, тоже самое,что радоваться ЗВР,которые не колониальный ЦБ РФ вваливает в чужие экономики. Сразу видна ВШЭ. Ну такой откровенно пропагандистской статьи сложно придумать. Легко сделать перевод с методички и разместить.
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1 час.
Людмила Фирстова
Андрей Алферов, это вы по методичке ЦИПСО пишите!
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1 час.

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