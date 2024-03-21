Как у России получилось тайно разбогатеть? Меня прям радует, как Россия начала развиваться.

tsan tsan Самая разумная статья за последние годы про экономику, финансы и откуда что берётся. А то все аплодируют бездельнику Хазину и ему подобным, которые посвятили себя подкалываниям в адрес Набиуллиной.

АА Андрей Алферов Афтар,ужос! На голубом глазу говорить,что бюджетное правило,где консервируются деньги и это ой,как хорошо, тоже самое,что радоваться ЗВР,которые не колониальный ЦБ РФ вваливает в чужие экономики. Сразу видна ВШЭ. Ну такой откровенно пропагандистской статьи сложно придумать. Легко сделать перевод с методички и разместить.