Проблемы адаптации TCCC 2.0: высокий профстандарт и учебные центры

Введение ТССС – это элементы посиндромной интенсивной терапии, системно интегрированные в первичные алгоритмы оказания помощи, с дальнейшим качественным и количественным усложнением элементов интенсивной терапии.
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