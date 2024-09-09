БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Проблемы адаптации TCCC 2.0: высокий профстандарт и учебные центры

Проблемы адаптации TCCC 2.0: высокий профстандарт и учебные центры

Введение ТССС – это элементы посиндромной интенсивной терапии, системно интегрированные в первичные алгоритмы оказания помощи, с дальнейшим качественным и количественным усложнением элементов интенсивной терапии.

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