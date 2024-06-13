В Петербурге умерла 45-летняя звезда «Мажора»

Скончалась актриса Гала Самойлова. Не стало актрисы театра и кино Галы Самойловой. Она умерла в Петербурге на 46-м году жизни, сообщили сотрудники Новой сцены Александринского театра, пост размещен в группе в соцсети «ВКонтакте».