В Петербурге умерла 45-летняя звезда «Мажора»

Скончалась актриса Гала Самойлова. Не стало актрисы театра и кино Галы Самойловой. Она умерла в Петербурге на 46-м году жизни, сообщили сотрудники Новой сцены Александринского театра, пост размещен в группе в соцсети «ВКонтакте».
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