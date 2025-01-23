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Какой сегодня праздник: 25 января

Какой сегодня праздник: 25 января

24 января в России отмечают День госслужащего. Отмечать этот праздник предложил губернатор Пензенской области в 2013 году, отметив, что у госслужащих до сих пор нет своего официального профессионального дня.

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