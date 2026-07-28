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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хендерсон дал «Челси» согласие на переход. 36-летний хавбек покинет «Брентфорд» как свободный агент

Джордан Хендерсон близок к переходу в «Челси». Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что договоренность о трансфере может быть достигнута уже на этой неделе, переговоры находятся на финальном этапе.

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