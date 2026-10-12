«ХРУМ. Осторожно, Чудо-Юдо!» — новый спектакль с любимыми героями 

По традиции осенью в концертном зале «Космос» в Москве собрались юные любители загадок и расследований, чтобы увидеть новый музыкальный спектакль о сказочном детективном агентстве.
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