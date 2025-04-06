☔️А в Новоаннинском сегодня дождь: одевайтесь по погоде. На случай, если вы забыли зонтик, ловите лайфхак от наших подписчиков.
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☔️А в Новоаннинском сегодня дождь: одевайтесь по погоде. На случай, если вы забыли зонтик, ловите лайфхак от наших подписчиков.