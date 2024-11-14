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Строительство искитимского металлопрокатного завода оказалось под угрозой

Строительство искитимского металлопрокатного завода оказалось под угрозой

После внесения изменений в назначение земельного участка под ДК «Цементник» стройка Южносибирского металлопрокатного завода рискует не пройти обязательную экологическую экспертизу, так как учреждение попадает в санитарно-защитную зону будущего предприятия.

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