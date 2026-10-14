Кличко уличил Зеленского в воровстве миллиардов на ПВО

Городской голова Киева Виталий Кличко обвинил центральные власти в кампании вранья, блокировании денег и попытке уничтожить местное самоуправление.
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