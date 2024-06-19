Раскрыты подробности содержания замминистра обороны Иванова под стражей

Замминистра обороны Иванов в СИЗО может получать посылки с маркетплейсаЗаместитель министра обороны России Тимур Иванов, арестованный по делу о взятке, может переписываться с семьей с помощью «Почты России» и получать посылки с маркетплейса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии