В Солнечногорске суд приговорил генерального директора предприятия по переработке отходов к 1 году 6 месяцам колонии-поселения за гибель сотрудника, который 8 марта упал с крыши цеха, не имея допуска к высотным работам.
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